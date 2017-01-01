Afyonkarahisar'da "evet çadırı"na saldırı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "evet çadırı"na saldıran şüpheliler, broşürleri çöpe atıp "hayır" yazdıkları çadırın iplerini yaktı.

Afyonkarahisar STK Platformu'nun Erenler Mahallesi'nde kurduğu çadıra saldırı yapıldığını fark eden görevlilerden Sinan Bulut, yaptığı açıklamada, karşılaştıkları manzaradan dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

"Evet çadırı"nın yaklaşık iki haftadır Erenler Mahallesi'nde olduğunu belirten Bulut, çadırı adeta talan edilmiş şekilde bulduklarını anlattı.

Çadıra "Hayır" yazıldığını dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Türk bayrakları hariç, her şeye zarar verilmiş. Afişler çöp kutusuna atılmış. Çadırın sağlamlığı için kullanılan bazı demirleri sökemeyince ipleri yakmışlar. Saldırıya anlam veremedik. Akıllarında maddelerle ilgili soru işareti varsa gelip burada konuşalım, tartışalım. Bu tür şeylere gerek yok."