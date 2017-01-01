TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

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SİVAS (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Sivas, Kayseri ve Niğde'de "Türkiye için evet" yürüyüşü gerçekleştirdi.

TÜGVA Sivas İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, Dört İşletme Kavşağı'nda bir araya geldi. Türk bayrakları ve "Türkiye için evet" yazılı flamalarla yürüyüşe geçen kalabalığa Sivas Belediyesinin mehteran takımı marşlarıyla eşlik etti.

Sivas Atlı Cirit Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü üyelerinin destek verdiği yürüyüş, kent meydanında son buldu.

TÜGVA İl Temsilcisi Erhak Çınar, yaptığı açıklamada, halk oylamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı için oy kullanılacağını söyledi.

Devlete karşı Haçlı mücadelesine girişmiş Batı, 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret eden FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın "Hayır'da hayır var." dediğini belirten Çınar, "Sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar, ülkenin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgale kalkışan, gençleri ve liderleri asan, hapse gönderen ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak için "evet" dediklerini vurguladı.

Yürüyüşe, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Kayseri

Hacı Kılıç Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki "evet" pankartlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada toplananlar adına konuşan TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, zafer için emek vereceklerini ve "evet" diyeceklerini dile getirdi.

Yoğun yağış dolayısıyla yürüyüşe yağmurluklarıyla katılan gençler, tekbirler getirdikten sonra dağıldı.

- Niğde

Bor Caddesi'nde toplanan TÜGVA üyeleri, ellerindeki "evet" yazılı pankartlarıyla Ömer Halisdemir Anıtı'nın bulunduğu meydana yürüdü.

TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, burada yaptığı konuşmada, yüzyıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icat bulan, liderlik yapan gençlerin en son 15 Temmuz’da vatan savunmasında en ön safta şehit olduğunu anlattı. Yaşar, "Şimdi onların bıraktığını bizler devralacağız." dedi.

Yürüyüşe, AK Parti Niğde milletvekilleri Alparslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen ile AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir de katıldı.