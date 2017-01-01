Halk oylamasına doğru

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KARAMAN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Rejim yanlıları, Suriye'de İdlib'de kimyasal bir bomba kullanarak, yüzlerce insanı katletti. Musul'da, Halep'te bizim canlarımız kardeşlerimiz Türkmenler katlediliyor. Bunlara sessiz kalamayız, bunu alttan alamayız." dedi.

Tanrıkulu, Yunus Emre Konferans Salonu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Tanrıkulu, gerek Avrupa'dan gerekse Amerika'dan kaynaklanan ve Türkiye'nin zayıf anında üstüne çullanma hazırlığında bulunan bir çuval dolusu düşmanı olduğunu belirtti.

Tanrıkulu, "Kuvvetli olduğumuz zaman bir kenara pısıyorlar. Zayıf anımızı kollamaya çalışıyorlar. Millet olarak tarihin ilk dönemlerinden beri zayıf olduğumuz anlarda, hep bir başka ülkenin istilasına uğramış veya teşebbüste bulunulmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu süreçlerden geçerken çok dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.

Kerkük'te demokratik yapıyla oynandığını ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Rejim yanlıları Suriye'de İdlib'de kimyasal bir bomba kullanarak, yüzlerce insanı katletti. Musul’da, Halep'te bizim canlarımız kardeşlerimiz Türkmenler katlediliyor. Bunlara sessiz kalamayız, bunu alttan alamayız. Her ateş kendi ocağı yakar, ama bu ateş bütün ülkeyi yakabilecek bir çapta ateştir. Çünkü oralardaki bizim hak ve hukukumuzu tarihi bağlarımızı, kültürel ilişkilerimizi yok sayarsak yarın gerileye gerileye bir bakmışız Karaman’ın dibine kadar gelmiş olurlar. Orada mücadeleye devam etmemiz ve orada savaşı kabul etmemiz gerekir."

FETÖ'nün MHP üzerinde operasyon yapmaya yeltendiğini vurgulayan Tanrıkulu, "1 Kasım sonrası süreçte de elinden gelen uğraşmayı yapmıştır. Bir genel başkanlık meselesi ortaya çıkartmıştır. Bir sürü hadiselerin içerisine parti çekilmek istenmiştir. Ama çok şükür o günleri atlatmıştır parti." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, partililer ile vatandaşlar katıldı.



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