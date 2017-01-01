Anadolu Ajansı 97 yaşında

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KİLİS (AA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, "Anadolu Ajansı tarafsızlığıyla, güvenilirliğiyle ülkemizin ve insanların sağlıklı bilgilendirmesi açısından önemli bir görev üstleniyor." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Kilis Bürosu'nu ziyaret eden Vali Çataklı, bilgi topluluğunda insanların sağlıklı haber alabilmesinin en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı gibi Türkiye'de uzun süre ayakta kalabilen çok az kurumun bulunduğunu anlatan Çataklı, AA'nın yıllar içerisinde güvenilirliğini zedelemeden kamuoyunu bilgilendirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bilgi topluluğunda yaşıyoruz, insanların sağlıklı haber almaları en doğal haklarıdır. Zira biz insanlarımızın doğru bilgilendiremezsek yakın zamandaki tecrübelerimizde gösteriyor ki toplumların manipüle edilmesi ve bu yolla farklı sorunların çıkartılması mümkün. Bu sebeple Anadolu Ajansı insanlarımızın sağlıklı bilgilendirmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. Yalnızca yurt içindeki gelişmelerle ilgili değil, yurt dışındaki olaylarla ilgili olarak da önemli bir fonksiyon icra ediyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı tarafsızlığıyla, güvenilirliğiyle ülkemizin ve insanların sağlıklı bilgilendirmesi açısından önemli bir görev üstleniyor."

Dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, yaşanan gelişmeleri yakinen takip etmesi gerektiğine işaret eden Çataklı, "Gidemediğiniz yer sizin değildir demişti eski Sivas valimiz. İlla buna tankla, tüfekle ve topla gitmek gerekmiyor. Haber alamadığınız ve ulaşamadığınız yerlerde etkiniz olmayacaktır. Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, dünyadaki gelişmeleri yakinen takip etmemiz gerekiyor. O anlam da Anadolu Ajansı önemli bir fonksiyon görüyor. Bu yararlı çalışmalarında Anadolu Ajansımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu

Ziyarette Vali Çataklı'ya İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan Şahin de eşlik etti.