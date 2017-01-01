Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Şahin idaresindeki 46 EC 132 plakalı otomobil ile Abdullah Ülger idaresindeki 07 FVU 28 plakalı otomobil, Gölbaşı yolu çimento kavşağında çarpıştı.
Sürücüler Şahin ve Ülger ile araçlarda bulunan Miyase Şahin ile Hasan Taşcı'nın yaralandığı kazada araçlarda sıkışan Ülger ile Miyase Şahin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.