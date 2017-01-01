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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binası açıldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:10
TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binası açıldı

MERSİN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mersin İl Temsilciliği binası, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Erdoğan, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde, TÜGVA Mersin İl Temsilcisi Okan Özer, vakıf üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra TÜGVA il binasına geçen Erdoğan, açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, vakıf üyeleri ve vatandaşlar ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki "Türkiye için evet" yürüyüşüne de katıldı.

Yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi'nde sona erdi.

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