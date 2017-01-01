Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Turgut Işık, Fatih Güler, Ahmet Taner İbin
Bellona AGÜ: Wauters 25, Ayşegül Günay 19, Gray 10, Lara Sanders 6, Wright 6, Mazic 7, Şaziye İvegin Üner 3
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turğut 19, Eldebrink 17, Yelena Leuchanka 13, Bahar Çağlar 4, Gizem Başaran 16, Sinem Ataş 5
1. Periyot: 19-28
Devre: 38-43
3. Periyot: 60-61
KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 76-74 yendi.