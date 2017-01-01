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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Elvan:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:16
Kalkınma Bakanı Elvan:

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Artık vatandaşların sorunlarını anında çözen bir mekanizma, hükümet sistemi kuruyoruz. Türkiye çok daha güçlü olacak." dedi.

Elvan, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinin yüksek rakımlı Doğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Çevre mahallelerden muhtarların da katıldığı "halk buluşmasında" konuşan Elvan, bölgedeki başta su ve elektrik problemlerinin hızla çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Elvan, diğer muhtarların da taleplerini dinleyerek, "Vatandaşa hizmet ettiğimiz müddetçe bizim memnuniyetimiz artar. Sizler için ne yapılması gerekirse benim boynumun borcudur ve yapacağım." diye konuştu.

Bölge ve il müdürlerinin, vatandaşların ne sorunu varsa çözümü için gece gündüz demeden sahada görev yapmaları gerektiğini vurgulayan Elvan, halkın hizmetkarı olmayan kamu görevlileriyle yola devam etmeyeceklerini dile getirdi.

Elvan, vatandaşlara hizmet götürülmesini aksatan bürokratik engellerin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte çözüleceğini belirterek, "Artık vatandaşların sorunlarını anında çözen bir mekanizma, hükümet sistemi kuruyoruz. Türkiye çok daha güçlü olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, programının ardından merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Burada 3 eve konuk olan Elvan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

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