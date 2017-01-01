AK Parti MKYK Üyesi Köseoğlu:

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RİZE (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, "İlk defa bu ülkede memleket meselesi olarak görülen, ülkenin tıkanan, işlemeyen kısımlarını düzeltebileceğimiz bir değişiklik yapma fırsatına sahip oluyoruz." dedi.

Köseoğlu, Memur-Sen Rize Kadın Komisyonunca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programında yaptığı konuşmada, tarihi güne 8 gün kaldığını, Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren son derece önemli bir dönemecin viraj ve kavşak noktasında olduklarını söyledi.

Referandumun sadece anayasa maddelerinden ibaret olmadığını belirten Köseoğlu, "Bu sadece kuru kuruya yapılan bir anayasa değişikliği değil. 82 Anayasası'nda bugüne kadar 18 tane değişiklik yapıldı. İlk defa bu ülkede memleket meselesi olarak görülen, ülkenin tıkanan, işlemeyen kısımlarını düzeltebileceğimiz bir değişiklik yapma fırsatına sahip oluyoruz. Geçmişe yönelik baktığımızda ve ülkemizin yaşadığı deneyimlerden tecrübe ettiğimizde eğer biz ülkeyi daha iyi bir geleceğe taşıyacak fırsatı değerlendiremeyeceksek evlatlarımıza miras olarak bundan daha kötü bir şey bırakamayız." diye konuştu.

Köseoğlu, Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenlerin tarih boyunca hep önüne engeller koyduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürümesini istemeyen içeriden ve dışarıdan odaklar bu millete tepeden, üsten bakanlar, bu millete elbise giydirmeye çalışanlar, bu ülkenin kendi öz değerleriyle yükselmesinin, kendi istikrarının ve kendi milli yönetiminin oluşmasına izin vermediler." dedi.

Milletin egemen kılınmasından rahatsız olanların, millete had bildirilmeye çalıştığını ifade eden Köseoğlu, "İşte bu sistem milletin iradesini egemen kılacak olan bir sistemdir. Yetkiyi millete veren bir sistemdir. Millete egemenlik yapan değil milleti efendi kılan bir sistemdir. Siyaset anlayışınızı buna göre odaklandırmadığınız zaman bu sistemin gelmesinden rahatsız olursunuz. O yüzden sizin gibi düşünmüyor ve 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal ise Batı'nın ve haçlının oyunlarına "hayır" diyeceklerini belirterek, "Memur-Sen olarak bizler Türkiye'ye Ortadoğu'nun sigortası olarak bakıyoruz. 16 Nisan inşallah büyük Türkiye tarihinin ve saatinin yeniden kurulacağı gündür diyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kalender, Memur-Sen Rize İl Başkanı Resul Usta, Memur-Sen Rize Kadınlar Komisyonu Başkanı Nilüfer Emen ve konfederasyona bağlı sendikaların şube başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.