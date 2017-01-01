Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Elyasa, İlhan Parlak (Dk. 46 Fatau), Wallace Reis, Barış Yardımcı, Ben-Hatira (Dk. 64 Muhammet Demir), Iyane, Sefa Yılmaz (Dk. 75 Angan), Marcinho, Ghilas
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Sackey (Dk. 83 Birol Parlak), Efecan Karaca (Dk. 80 Emre Nefiz), Tzavellas (Dk. 75 Berkan Emir), Emre Akbaba, Nsakala, Candeias, Omeruo, Vitoria, Gassama, Vagner Love
Goller: Dk. 22 Vagner Love, Dk. 68 Vitoria, Dk. 71 Candeias (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Pedroso, Dk. 90+1 Ghilas (Penaltıdan) (Gaziantepspor)
Sarı kart: Dk. 90+1 Birol Parlak (Aytemiz Alanyaspor)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-2 yendi.
48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Vitoria'nın, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
53. dakikada topla buluşan Emre Akbaba'nın dönerek rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.
68. dakikadaki hava topu mücadelesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Vitoria'nın, ceza alanına girmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2
71. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Candeias'ın, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti ve Aytemiz Alanyaspor maçta 3-0'lık üstünlük yakaladı.
87. dakikada Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Pedroso'nun ceza alanında kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3
90+1. dakikada Birol Parlak ceza alanında topa elle müdahale edince hakem Aydınus, penaltı kararı verdi. Ghilas'ın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 2-3
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.