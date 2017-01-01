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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

08 Nisan 2017 Cumartesi, 18:22

Stat: Şanlıurfa GAP Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Erdinç Sezertam

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Fevzi Özkan (Dk. 57 Halil Köçer), Şaban Özel, Berkay Can Değirmencioğlu, Soro, Abdulaziz Solmaz (Dk. 76 Mertcan Çam), Batuhan Artarslan, Kağan Söylemezgiller, Hüseyin Kala (Dk. 67 Banahane), Batuhan Karadeniz

Samsunspor: Muyters, Fatih Kılıçkaya, Murat Gürbüzerol (Dk. 90 İbrahim Pekşen), Göksu Türkdoğan (Dk. 61 Vedat Bora), Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kone, Erkam Reşmen, Lumu (Dk. 82 Gökay İravul)

Goller: Dk. 90 Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor, Dk.62 Fatih Kılıçkaya, Dk. 90 Kone (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Şaban Özel, Dk. 76 Batuhan Artarslan, Dk. 79 İzzet Yıldırım, (Şanlıurfaspor), Dk.45 Hasan Kılıç, Dk. 79 Lumu, Dk. 85 Mustafa Sevgi, (Samsunspor)


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmayı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de izledi.


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