BBP Genel Başkan Yardımcısı Gürhan:

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AYDIN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet çıkarsa denize dökeriz" sözlerine ilişkin, "Parti olarak kendisini kınıyoruz. Biz İzmir'deyiz. Denize dökeceklerse buyursun, gelsinler biz oradayız. Bunların ağabeyleri bizi denize dökemedi. Eğer denize dökecek birilerini arıyorsanız, siz birlikte hareket ettiğiniz, dağlarda birlikte yattığınız PKK’yı denize dökün." dedi.

Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi illerini gezdiklerini, teşkilat üyeleriyle bir araya geldiklerini, halk oylamasında partisinin aldığı "Evet" kararı doğrultusunda teşkilatça çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Süreç içerisinde olumlu gelişmelerin yaşandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayır' çadırını ziyaret etmesinin de bunun güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Gürhan, "Fakat burada cumhurbaşkanına yöneltilen sorular doğru değildir, bunlar ayrımcılıktır, bu ülkede ayrımcılığı, mezhepçiliği, etnik kökenciliği hiç kimsenin kaşımasına gerek yok. Bunlar doğru şeyler değildir. Çünkü Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Zaza'sı, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünni'si, doğulusu ve batılısı hep birlikte büyük Türk milletidir. Herkesin bununla gurur duyması lazım." ifadelerini kullandı.

"Evet" kararının millet, devlet ve ülke için daha doğru olacağına inandıklarını savunan Gürhan, 16 Nisan'a kadar tüm güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Gürhan, "Hayır" cephesinin, değişecek 18 maddeye ilişkin, "Üniter yapının bozulacağı, tek adamlık ve meclis yetkilerinin elinden alındığı" iddialarının doğru olmadığını, Anayasa'nın 3'üncü maddesindeki "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ifadesi durduğu müddetçe "Üniter yapı bozuluyor" gibi açıklamaların yersiz olduğunu kaydetti.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet çıkarsa denize dökeriz" sözlerine ilişkin de "CHP'li bir vekilin, 'denize dökeceğiz' şeklinde ifadeleri kullanması çok yanlıştır. Siyasetçilerin ülkeyi böyle germesi, ülkeyi farklı yerlere götürmesi demektir. Parti olarak kendisini kınıyoruz. Biz İzmir'deyiz, deniz dökeceklerse buyursun, gelsinler biz oradayız. Bunların ağabeyleri bizi denize dökemedi. Eğer denize dökecek birilerini arıyorsanız siz birlikte hareket ettiğiniz, dağlarda birlikte yattığınız PKK'yı denize dökün. Eğer onları dökmeden Türk milletini dökmeye kalkarsanız biz onlara müsaade etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.