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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder, Mehmet Şahin

TOFAŞ: Barış Ermiş 4, Mejia 18, Crocker 21, Kaya Peker 12, Copeland 13, Ivanov 8, Kadir Bayram 2, Palacios 11, Caner Topaloğlu 5

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 24, Roll 8 , Strawberry 14, Clark 22, Sertaç Şanlı 2, Stimac 12, Weems 8, Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Muratcan Güler 5

1. Periyot: 26-22

Devre: 45-37

3. Periyot: 65-58



Normal süre: 83-83



5 faulle çıkanlar: 24.58 Kaya Peker (TOFAŞ), 44.46 Roll (Beşiktaş Sompo Japan)



Diskalifiye: 25.33 Orhun Ene (TOFAŞ)





BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, normal süresi 83-83 sona eren maçın uzatma dakikalarında TOFAŞ'ı 95-94 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 3. dakikası 8-8, 6. dakikası ise 13-13 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Mejia ve Kaya Peker'in üst üste bulduğu sayılarla 8. dakikayı 19-13 önde geçti. Rakibi karşısında hücumda daha etkili olan TOFAŞ, ilk periyodu 26-22 üstün tamamladı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry'nin basketleriyle 11. dakikada 27-26 öne geçti. Kadir Bayram, Mejia ve Ivanov ile pota altında, Caner Topaloğlu ve Palacios ile de dış şutlarda başarılı olarak skor üstünlüğünü yeniden yakalayan TOFAŞ, soyunma odasına 8 sayılık farkla (45-37) galip gitti.

Maçın ikinci yarısına Kaya Peker ve Ivanov'un basketleriyle giren TOFAŞ'a, konuk takım Clark, Roll ve Strawberry'nin isabetleriyle karşılık verdi. TOFAŞ'ın 25. dakikada 55-47 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada, Bursa temsilcisinin başantrenörü Orhun Ene, aldığı iki teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Bu dakikadan sonra üstünlüğü yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Roll ile üst üste sayılar üretti. Konuk takım, 29. dakikada farkı 5 sayıya (61-56) kadar indirse de ev sahibi ekip Mejia'nın sayılarıyla farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe 65-58 üstün girdi.



Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin 33. dakikasında Palacios ile üst üste 5 sayı bulan TOFAŞ, farkı 8 sayıya çıkardı: 70-62. Üst üste iki hücumdan boş dönen TOFAŞ karşısında Stimac ile sayılar üreten siyah-beyazlılar, son dakikaya girilirken farkı 3 sayıya indirdi: 79-76. Konuk ekip, oldukça çekişmeli geçen son dakikada Copeland'ın basketine Thompson'un 3, Muratcan Güler'in 2 sayılık basketiyle yanıt vererek son 23 saniyede eşitliği yakaladı: 81-81. Crocker'ın faul atışlarından kazandığı 2 sayı ile son 12 saniyeye 83-81 önde giren TOFAŞ, Strawberry'in 2 sayılık basketine engel olamayınca maçın normal süresi 83-83 sona erdi.



Uzatma dakikalarında son 20 saniyeye 88-88 eşitlikle girildi. Bitime 17 saniye kala TOFAŞ, Crocker'in 3 sayılık basketiyle 91-88 öne geçti. Konuk ekip Weems'in kullandığı 2 faul atışıyla farkı 1 sayıya indirdi: 91-90. Crocker ve Clark'ın karşılıklı basketlerinin ardından bitime 2 saniye kala Thompson'ın kullandığı 3 faul atışını sayıya çevirmesiyle Beşiktaş Sompo Japan sahadan 95-94 galip ayrıldı.



Beşiktaş Sompo Japan'da Thompson attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, TOFAŞ'ta Crocker 21 sayı kaydetti.

Bu arada Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle TOFAŞ takımı sahaya ''Anadolu Ajansı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz'' yazılı pankartla çıktı.



