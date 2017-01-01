TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

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KONYA/KARAMAN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Konya ve Karaman temsilcilikleri tarafından "Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlendi. TÜGVA Konya İl Temsilciliği üyeleri, kent meydanında bir araya geldi. Türk bayrakları ve "Türkiye için evet" yazılı pankartlarla yürüyüşe geçen kalabalığa vatandaşlar da eşlik etti. Alaaddin Bulvarı boyunca devam eden yürüyüş, kent meydanında son buldu. Türkiye Gençlik Vakfı Konya İl Temsilcisi Rıza Büyükzeren, 16 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı için oy kullanılacağını söyledi.

Devlete karşı Haçlı mücadelesine girişen Batı, 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret eden FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın "Hayır'da hayır var" dediğini aktaran Büyükzeren, "Sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." dedi.

- Karaman

Karaman'da Tren Garı önünde toplanan TÜGVA ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, güzergah boyunca tekbir getirip slogan attı.AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 17 Nisan sabahı 80 milyonun, 15 Temmuz'da, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi omuz omuza ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Çıkacak "Evet" ile yollarına daha hızlı, daha işlevsel bir yönetim sistemiyle devam edeceklerini aktaran Şeker, şunları kaydetti:"Düşmanlar nereden saldırırsa saldırsın, Türkiye ileriye yürümeye devam edecek. Biz gençlerimize güveniyoruz. Siyaseten de bayrağı devralacak olanlara şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Artık prangalarımızdan kurtulacağımız, daha hızlı hareket edeceğimiz, darbelerin olmadığı yeni yüzyıllara yelken açacağımız bir süreci yaşıyoruz."Karaman AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kale ise iç ve dış düşmanlara, Türkiye'ye sahip çıkıldığını göstermek için "Evet" yürüyüşü düzenlediklerini vurguladı.





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