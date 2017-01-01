BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta

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SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden BBP Hafik İlçe Başkanı Mahmut Zeyrek’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Zeyrek'in ilçeye bağlı Düzyayla köyündeki evine gelen Destici, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi. Destici, ziyarette Kur'an-ı Kerim de okudu.

Destici, 61 yaşında hayatını kaybeden 6 çocuk babası Zeyrek'i rahmetle andığını belirterek, "Partimizin kurucusu ve ilk genel başkanı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile Hafik'e her gelişimizde bizi güler yüzle karşıladı. Yaklaşık 6 ay önce de ilçeye geldiğimizde bizi yine öyle karşılamıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, siz ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Taziye ziyaretine, BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer de katıldı.

Hafik ilçesinde esnaflık yapan Zeyrek, geçen salı günü akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.