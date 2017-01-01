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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kuşulular sandığa gidecek

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:05

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yasal düzenleme ile 2014 yılında beldeyken köye dönüştürülen, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan Kuşu yöresi sakinleri, o tarihten sonraki seçimler için aldıkları sandık başına gitmeme kararını, eski statülerine kavuşmalarının ardından sona erdirdi.

Beldede yaşayan vatandaşlar, belde düğün salonunda halk oylamasında izleyecekleri yol konusunda istişare toplantısı yaptı.

"Kuşu Köy Olmasın Platformu" sözcülerinden Muammer Gökalp, toplantıda, Kuşu'nun yeniden belde olması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda, beldede yaşayan vatandaşlara 16 Nisan referandumunda nasıl bir yol izleyecekleri soruldu. Sandığa gitme kararı alan salondaki belde sakinleri, toplu halde "Evet" diyerek 16 Nisan'daki halk oylamasında "Evet" oyu kullanacaklarını dile getirdi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, eski statüsüne kavuşması sonrası Kuşu Belediyesine kayyum olarak atanmıştı.

Seçmen kütüğünde bin 364 kişinin kayıtlı bulunduğu Kuşu, 30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne kadar belde statüsündeydi. Bu seçim öncesi yapılan düzenleme gereği belde statüsü iptal edilen Kuşu, 31 Mart 2014 itibarıyla köye dönüştürüldü. Buna tepki göstererek 30 Mart 2014'te sandığa gitmeyen seçmenler, aynı tavrı 1 Haziran 2014'te tekrarlanan muhtarlık ve ihtiyar heyeti, 10 Ağustos 2014'teki cumhurbaşkanı ve 7 Haziran ile 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerde de sürdürmüştü.

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