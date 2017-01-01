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Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:09

ADANA (AA) - Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Kostüm Tasarım Yarışması" düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen ve fütüristik moda anlayışıyla karnavalın ruhunu yansıtan kostümlerin yer aldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkanlığını Ümit Temurçin'in üstlendiği Çiğdem Akın, Cihan Nacar, Muammer Kapucuoğlu, Duygu Genç Şenyürek, Engin Alpat, Nazi Sezgek ve Tanzer Gözek'ten oluşan jüri tarafından belirlenip finale kalan 10 kostüm, defilede sergilendi.

Yarışmada, Adana'dan Cemre Yiğitşahin'in tasarladığı kostüm birinciliği, İstanbul'dan Oğuz Şahin ikinciliği, İstanbul'dan Ezgi Gülmen de üçüncülüğü elde etti.

Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncü de 2 bin lira para ödülünün yanı sıra çeşitli ödüller verildi.

Defilenin ardından Pandora grubu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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