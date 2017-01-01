Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

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ORDU (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "16 Nisan'ı Allah'ın izniyle güzel şekilde inşallah sonuçlandırdıktan sonra kulüplerin yönetimi ile alakalı atacağımız adımlar var." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Kılıç, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kılıç, 16 Nisan halk oylamasına 8 gün kaldığını anımsatarak, anayasa değişiklik önergesinin AK Parti Grubu tarafından verildiğini ve altında tüm milletvekillerinin imzası olduğunu söyledi.

Kılıç, verdikleri imzayı inanarak verdiklerini dile getirerek, "Neye imza attığımızı da bilerek verdik. Diğer siyasi partideki arkadaşlar neye 'hayır' dediklerini bilmiyor. Biz neye 'evet' dediğimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ümit ediyorum ki inşallah Ordu şöyle güzel bir sonuçla referandumu sonuçlandıracak ve evetin üst seviyede olduğu bir sonucu ortaya koyacağını inanıyorum ve ümit ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretinde Ordu'ya yapılacak yeni stada değinen Kılıç, "İnşallah sadece bir stat değil bir kompleks ve bu kompleksin içerisinde birçok spor branşı, amatör spor branşının da bireysel anlamda sporcunun da kendini yetiştirebileceği güzel bir stat inşallah Ordu'ya kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kılıç, yeni stadın içerisinde salonları, açık alanları ve etrafındaki otoparklarıyla birlikte birçok özelliği barındıracağını kaydederek, "Özellikle bizim en çok ihtiyacımız olan kompleks şeklinde çalışma imkanı sağlayacak bir stat inşa edeceğiz. İki haftada bir sadece futbol maçlarıyla değil her an sportif anlamdaki hizmet edebilecek bir yapı olması gerekiyor. Bunu inşallah burada kazandırmış olacağız." dedi.

Stat dışında da başka yatırımlarının olacağına işaret eden Kılıç, "Ordu'yu inşallah hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda temsil edecek sporcu kardeşlerimiz yetişecek. Bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı kürsüden çaldıracak olan kardeşlerimiz inşallah Ordu'dan da yetişecek. Şu anda zaten var. İnşallah bunların sayısı daha da artacak." diye konuştu.

- "Bu başarı şehrin birlik ve beraberliğiyle sağlanacak bir başarıdır"

Kılıç, bir gazetecinin "Yeni statlarla birlikte Karadeniz takımları liglerinde yeni çıkış yakalayabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fiziki imkanlar önemlidir. Sadece futbol takımları olarak da düşünmemek lazım. Fiziki imkanlar sporcularımızın da motivasyonlarını artıran, yükselten bir faktördür ama sadece ve sadece fiziki imkan ve tesis başarı getirmez. Fiziki imkanınız ve tesisiniz olmazsa tabii ki zorlanırsınız ama 'tesisi yaptık, otomatik olarak başarı gelir' diye düşünürseniz bu doğru değildir. Çünkü çok büyük tesisleri olan, çok büyük fiziki imkanları olup dönemsel anlamda zaman zaman sıkıntı yaşayan takımlarımız da olmuyor değil. Bu başarı şehrin birlik ve beraberliğiyle sağlanacak bir başarıdır. Bir takımın arkasında eğer şehir bir olur, beraber olursa ve o takımı yönetenler de sorumluluk sahibi olursa o zaman başarı geliyor."

Bu faktörlerden biri ya da ikisi eksik olursa veya hiçbiri ortada olmazsa dünyanın en iyi stadı yapılsa bile hiçbir başarı elde edilemeyeceğine dikkati çeken Kılıç, "Ama şu bir gerçektir, Trabzon'da inşa edilen stat bittikten sonra tabii ki yeni yönetimle de beraber futbolcuların da bir araya gelmesi, şehirde birlikteliğin olmasıyla Trabzonspor bir çıkış yakalamış durumda ama bunu yapması Trabzon'un kendi içinden gelen bir şey olması gerekiyor. Aynı şekilde Samsun'da da inşallah bir çıkışın içerisinde olacaklardır. Giresun da Ordu da aynı şekilde şehrin birleşmesiyle birlikte bu başarıyı elde edecektir. Başka türlü bu olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kılıç, kulübü yönetenlerin de delegelerinden almış olduğu yetkiyi doğru kullanmaları durumunda olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yanlış kullanıp da kulüplerini borç batağına sürükleyenlerin de bu anlamda yanlış yaptıklarını dile getirmek isterim ama şunu da söyleyelim. Zaten UEFA ve FIFA'nın ortaya koymuş olduğu finansal fair play çerçevesinde böyle yaptığınız zaman puan silme cezaları ve aynı zamanda Avrupa şampiyonalarından ve kupalarından men cezalarına kadar gider. Ağır yaptırımlar söz konusu. Bundan dolayı kulüpler kendilerine biraz daha çeki düzen vermeye başlamış durumda. 16 Nisan'ı Allah'ın izniyle güzel şekilde inşallah sonuçlandırdıktan sonra kulüplerin yönetimi ile alakalı atacağımız adımlar var. Sezonun sonunu bekliyoruz tabii. Sezonun da artık sonuna geldik. Bu önümüzdeki dönem içerisinde yapacağımız bir şey. Biz de farkındayız bunun. Doğru zamanı ayarladıktan sonra yapacağız."

Bakan Kılıç, ziyaretin ardından yeni stadın inşa edileceği Durugöl Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ardından Gençlik Merkezine geçen Bakan Kılıç, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bakan Kılıç, buradaki ziyaretinin ardından Recep Kara Spor Salonuna geçerek tekvando yapan sporcuları ve antrenörlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakan Kılıç'ın programlarında AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da hazır bulundu.



