Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen:

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NİĞDE (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, "Biz milli egemenlik, bağımsız ve tarafsız yargı, yeniden büyük Türkiye ve iradesine sahip bir Türkiye için 'evet' diyoruz." dedi.

Esen, Memur-Sen Niğde İl Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" adlı konferansta, dirilişin yoğurduğu maziden aldıkları güvenle yeni ufukların haberini vermek için safları daha da sıkılaştırdıklarını söyledi.

"Ufkumuz yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya." diyen Esen, "O kara kışlarda dahi bu idealimizden hiç vazgeçmedik. 28 Şubat'ın zemherisinde direnişimizle baharın muştusu olduk. Yalancı baharları oluşturmak için 27 Nisan'da okunan bildirilere karşı hakiki baharın şiirini hep beraber okuduk." ifadelerini kullandı.

Düşmanın durmadığını, yeni hilelerle yeni tuzaklarla geldiğini vurgulayan Esen, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesinde bağımsızlığımız için tankların önünde durduk. İyiler yeniden tarihin en büyük direnişini gösterdi ve işte bizler, sizler o gece sabaha kadar direnişin en ön saflarında yer aldık. Şimdi yeni bir ufkun menzilinde yeni bir söz söylemek için tekrar yollardayız. Sefer bizden zafer Allah'tandır."

Esen, eskiden vesayet odakları tarafından belirlenen ve göbeği dışarıya bağlı olan cumhurbaşkanları yerine artık milletin belirlediği, milletin emrinde olan cumhurbaşkanlarının seçileceğini dile getirerek, "Biz Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak 'evet' diyoruz. Biz milli egemenlik, bağımsız ve tarafsız yargı, yeniden büyük Türkiye ve iradesine sahip bir Türkiye için 'evet' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.