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GÜNCELLEME - Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:28

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkez ile Ordu, Yalova ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 60 gram bonzai, 3 sentetik hap, 7 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar F.E, F.S, A.H.H, N.U, A.A, A.K, İ.T, O.K, S.P. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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