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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:30
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

BURSA (AA) - Bursa'nın fethinin 691'inci yıl dönümü nedeniyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Fetih Yürüyüşü"ne katılım yoğun oldu.

Tophane Meydanı'nda düzenlenen şenliğin resmi açılış töreni, Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale Kılıç Kalkan ekibinin gösterisiyle başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın 691'nci yıl dönümünü kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bursa'nın fethinin kutlu olmasını dileyen Dündar, "Fetih coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak 13 yıldır bu etkinlikleri yapıyoruz. Bir aylık süreci kapsayan etkinliklerle Bursalıları ve Bursa ile bağı olan her kesimini bir araya getirerek büyük coşku yaşıyoruz. Bu coşkuyu yaşadıkça kendimize geliyoruz ve tarihimizi görüyoruz. Tarihi değerlerimizi şenlikler kapsamında tekrar yaşatarak geleceğe aktarıyoruz." diye konuştu.

Dündar, bu milletin bayrağına, devletine ve milletine sahip çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buradan bu kutlu yürüyüşü diriliş ruhuyla 1326'da başlattı üç kıtaya gitti. Üç kıtaya emperyalist zihniyetle gitmedi. Bir yeri sömürmek için gitmedi. Oradaki insanların güvenliğini temin etmek için onların can ve mal varlığını güvence altına almak için gitti. Yine tarihte olduğu gibi inşallah bu mesaj yerine ulaşacak bu yürüyüşle biz, bayraklarımızı dalgalandırarak tüm kardeş belediyelerimiz, tüm insanlarımız hep birlikte yürüyerek bu mesajı dünyaya vermiş olacağız."

Daha sonra folklor dernekleri, spor kulüpleri, hemşehri dernekleri, üretici birlikleri ve binlerce vatandaşın katıldığı Fetih Yürüyüşü'ne geçildi.

- "Diriliş Ertuğrul" oyuncularına yoğun ilgi

Saltanat Kapı'da başlayan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kardeş belediye başkanları ile Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun, Cem Uçan, Gülsim Ali İlhan, Celal Al ve Gökhan Karacık ile sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için güvenlik koridorunu aşmaya çalıştı. Atatürk Caddesi'nin ardından İnönü Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Kamberler Parkı'nda son buldu.

Fetih Şenlikleri kapsamında yarın da Ulu Camii'nde Osmangazi ve şehitler için dua okunacak. Daha sonra Selçukgazi Mahallesi'nde temsili kız alma merasimi ve Karabalçık Mahallesi'nde ise köy düğününü gerçekleştirilecek.

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