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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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TBMM Başkanı Kahraman, Sakarya'da

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:32
TBMM Başkanı Kahraman, Sakarya'da

SAKARYA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sakarya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli'deki programlarının ardından Sakarya'ya gelen Kahraman, Vali Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti.

Valilik anı defterini imzalayan Kahraman, Coş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coş, Kahraman'a "15 Temmuz'da Sakarya" isimli kitap, darbe girişimi gecesi kentte yaşananların anlatıldığı CD ve tablo takdim etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da günün anısına Coş'a tablo hediye etti.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret eden Kahraman, kentteki çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Toçoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Kahraman'ı kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Farklı millet ve kültürlerden insanların bir arada yaşadığı şehrimizde Sayın Kahraman'ı ağırlamaktan son derece memnun olduk. Sakarya olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Toçoğlu'nu tebrik eden Kahraman, Birlik Vakfı Sakarya Şube Başkanı Cemalettin Kubat'ı da ziyaret etti.

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