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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:33
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da alkollü sürücü, polislerin üzerine aracını sürmesinin ardından başlayan kovalamaca esnasında yaptığı kazada hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Çoban idaresindeki 34 BOA 69 plakalı otomobil, Dursun Çavuş Cami Kavşağı'nda, polislerin "dur" ikazına uymayarak aracını ekiplerin üzerine sürdü. Kaçan sürücü Çoban'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil boş bir araziye girdi.

Kazada yaralanan Halil Çoban'ı polisler sedyeyle ambulansa taşıdı. Alkollü sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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