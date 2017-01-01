Sağlık Bakanı Akdağ:

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BİNGÖL (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Milletin güçlü olduğu bir sistemde yargıcı, Anayasa Mahkemesi, Meclisi ve Cumhurbaşkanı sadece millete hizmet ederek ayakta kalacağını anlar ve öğrenir." dedi.

Akdağ, Bingöl Devlet Hastanesinin açılış töreninin kurumdaki konferans salonunda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Mevcut sistemi eleştiren Akdağ, yeni anayasa ile milletin gücünün ötekilerin gücünün üstünde olacağını söyledi.

Akdağ, mevcut sistemde bir Yargıtay başsavcısının, iktidar partisini kapatmaya yeltendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Demokrasiyle yönetiliyoruz. Milletin gücü ötekilerin gücünün üstünde olması lazım. Bir yargı düşünün ki millet adına karar veriyor. Ancak yargının üst yönetimini millet seçmiyor, onlar kendi aralarında bunu seçiyorlar. İşte ondan sonra başımıza 'FETÖ' diye bir bela çıkıyor. Bir başsavcı 20 milyon insanın oy verdiği bir partiyi 'Ben kapatacağım.' diyor. Bir sistem düşünün ki Anayasa Mahkemesinden bu kapatılma talebi 6'ya 5 oyla reddediliyor. Ya kabul edilseydi ne olacaktı? Ne sıkıntılar çekerdik. Şimdi bu yeni gelen sistem, yargının üstünde de sizi güçlü kılıyor. Meclisin üstünde de sizi güçlü kılıyor."

Milletin üstünde bir güç tanımamaya kararlı olduklarını vurgulayan Akdağ, bu nedenle ayakta durduklarına dikkati çekti.

Akdağ, milletin üstünde güç tanımadıkları için terör örgütü PKK'nın kafasının ezilmiş bir biçimde paspasa dönüştüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu yaptığımız için millet 6 saatin içerisinde dünyanın en hain çetelerinden, en hain terör örgütlerinden birisinin dersini verip, onu bir tokatla yere seriyor. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yaptıkça ülke güçlenecek, bunu yaptıkça ekonomimiz güçlenecek, bunu yaptıkça bütçemiz kuvvetlenecek, bütçemiz kuvvetlendikçe sizlerin özlük haklarınızı kuvvetlendireceğiz. Sizlerin imkanlarını genişleteceğiz, daha çok personel istihdam edeceğiz. Üstünüzdeki iş yükünü azaltacağız. Kazandığınız paraları da azaltmadan bunu yapacağız. Milletin güçlü olduğu bir sistemde yargıcı, Anayasa Mahkemesi, Meclisi ve Cumhurbaşkanı sadece millete hizmet ederek ayakta kalacağını anlar ve öğrenir."

- "Hiçbir zaman aklımızdan çıkmış değilsiniz"

Akdağ, vekil ebe ve hemşirelerin kadro almasının ülke bütçesinin güçlü olmasıyla alakalı olduğunu ifade etti.

Vekil ebe ve hemşirelerin kadro konusunun akıllarından çıkmadığını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman aklımızdan çıkmış değilsiniz. Sanıyorsunuz ki Sağlık Bakanı Bingöl'e geldi, biz ona ulaştık. Başka arkadaşlarınızda bize ulaşıyor. Siz ulaşamasanız dahi bile biz zaten bu meselelerin farkındayız. Bu hastaneyi yapmak için, bunun yanına bir başka hastane yapabilmek için, bu hastanenin personelini donatmak için, sizin talebinizi size takdim edebilmek için, iş bekleyen, liseyi bitiren gençlerimize üniversitelerin yolunu açmak, üniversiteden mezun olmuş diplomasını almışlara iş sağlamak için, memleketin sisteminin sağlam olması, istikrarın olması gerekiyor."







