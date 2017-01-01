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Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali

08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:42
Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali

MANİSA (AA) - Bu sene ikincisi yapılacak Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali, Şehzadeler ilçesinde başlayan ve Yunusemre ilçesinde sona eren kortej yürüyüşü ile başladı.

Şehzadeler ilçesi Zabıta Müdürlüğü önünde başlayan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali kortej yürüyüşüne, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, davetli ve sporcular katıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kortej yürüyüşü ile festivalin başladığını belirterek, "Festivalimizde çok sayıda misafirimiz, pehlivanlarımız, baş pehlivanlarımız var. Çeşitli illerden gelen belediye başkanları, Kosova, Balkanlardan, Kosova’dan, Karadağ’dan misafirlerimiz var. Yarın Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan festivalimize katılacak, kendisiyle birlikte olacağız. Güreş festivalimiz akşama kadar sürecek." diye konuştu.

Ata sporu olan güreşe ilgiyi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Çerçi, festivalin 40’ı başpehlivan olmak üzere 300 sporcunun katılımıyla yapılacağını hatırlatarak, Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin aynı zamanda sezonun ilk yağlı güreşleri olacağını bildirdi.

Davul zurna eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Seyfettinbey ve Mustafa Kemal Paşa caddeleri takip edilerek, İzmir Caddesi üzerinde bulunan Yunusemre Belediyesinin bahçesinde sona erdi.


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