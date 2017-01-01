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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Şanlıurfaspor'un teknik direktör Ogün Temizkanoğlu, "Pozisyon vermeden maçı kaybetmek dediğinizde bu maçı örnek gösterebiliriz." dedi.

Temizkanoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çalışmalarına rağmen duran top sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Maçın başında öne geçebilecek pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade eden Temizkanoğlu, şöyle konuştu:

"Pozisyon vermeden maç kaybetmeye bu karşılaşmayı örnek gösterebiliriz. Golü yedikten sonra demoralize oluyorsunuz. Bu kadar tecrübeli oyuncuların ne olursa olsun toparlanması gerekiyor. Ancak gereksiz bir panik yaşadık, gereksiz toplar attık. Maçın başında öne de geçebilirdik ama olmadı. Açıkçası ilerisi için ne olur bilmiyorum. Bu kadar tecrübeli bir hakem oyunu nerede soğutacağını çok iyi uyguladı. Bu tarz düdüklere biz deplasmanda maruz kalmadık. Biz bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz ama bu şartlarda zor."





- Samsunspor cephesi





Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise iki takım için de çok kritik bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yorgunluğa rağmen kontrollü oynayarak topa sahip olmaya çalıştıklarını aktaran Özköylü, "Maçın genelinde top daha çok bizdeydi. Rakip takımda Batuhan Karadeniz'in bir çabası vardı. Onun sürüklediği toplarla etkili olmaya çalıştılar. Batuhan dışında Şanlıurfaspor fazla bir etkinlik gösteremedi diyebilirim. Böylesine önemli, kritik belki de sezonu ilgilendiren bir maçta oyuncularım bize 3 puan kazandırdı, hepsini kutluyorum." diye konuştu.