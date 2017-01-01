Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 34 Aboubakar), Babel, Cenk Tosun

Goller: Dk. 4 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 25 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışındaki Olcay Şahan kaleye gönderirken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın sahibi oldu.

4. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Babel'in pasıyla soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano, topu uygun durumdaki Cenk Tosun'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Onazi'den topu kapan Talisca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Babel, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine tekrar Talisca'ya aktarmak isteyince, savunmada Durica araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

18. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza alanı sol çaprazındaki Babel'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topun sahibi oldu.

25. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza yayı üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Fabricio'nun sağından filelerle buluşturdu: 1-1

33. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Quaresma'nın yerine Aboubakar, oyuna dahil oldu.

41. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Fabricio yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza yayının gerisinden Talisca'nın yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.