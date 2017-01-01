09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:02


Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 34 Aboubakar), Babel, Cenk Tosun

Goller: Dk. 4 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 25 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışındaki Olcay Şahan kaleye gönderirken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın sahibi oldu.

4. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Babel'in pasıyla soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano, topu uygun durumdaki Cenk Tosun'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Onazi'den topu kapan Talisca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Babel, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine tekrar Talisca'ya aktarmak isteyince, savunmada Durica araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.

18. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza alanı sol çaprazındaki Babel'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topun sahibi oldu.

25. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza yayı üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Fabricio'nun sağından filelerle buluşturdu: 1-1

33. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Quaresma'nın yerine Aboubakar, oyuna dahil oldu.

41. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Fabricio yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza yayının gerisinden Talisca'nın yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Trabzonspor, 2017 yılındaki ilk yenilgisini aldı
YEREL

TRABZONSPOR, 2017 YILINDAKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar
YEREL

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (3)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (3)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (2)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (2)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1)
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: (1)
AK Parti Trabzon Milletvekilleri Günnar ve Köseoğlu referandum çalışmalarını sürdürdü
YEREL

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLLERİ GÜNNAR VE KÖSEOĞLU REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ
Yomralılar kenetlendi
YEREL

YOMRALILAR KENETLENDİ
AK Partili Cora &quot;Hep aynı plak dönüyor&quot;
YEREL

AK PARTİLİ CORA "HEP AYNI PLAK DÖNÜYOR"
Milletvekili Balta: &quot;16 Nisan'da yalancının mumunu milletimiz söndürecek&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BALTA: "16 NİSAN'DA YALANCININ MUMUNU MİLLETİMİZ SÖNDÜRECEK"
CHP Milletvekili Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatıldı
YEREL

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZKAN'IN SÖZLERİYLE İLGİLİ İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Soylu:
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU:
İçişleri Bakanı Soylu: (3)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: (3)
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi:
YEREL

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!