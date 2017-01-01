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Maçın ardından

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:08


GAZİANTEP (AA) - Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilmelerine ilişkin, "Ben inancımı kaybetmedim, sadece avantaj kaybettim. Ertelenen Gençlerbirliği maçını kazandığımızda o avantajı yakalayacağız." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kazanılması gereken bir maçı kaybettiklerini ifade etti.

Şehirle kucaklaşacakları bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Uygun, "Bir amaç için buradayız. On haftadır galip gelmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Osmanlıspor maçında bu takım iyiydi de bu maça başlarken küfür neyin nesiydi, anlamadım. Ben inancımı kaybetmedim, sadece avantaj kaybettim. Ertelenen Gençlerbirliği maçını kazandığımızda o avantajı yakalayacağız. Bütün benliğimizle Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. O gün gerçek Gaziantepspor taraftarlarını maça bekliyoruz." yorumunu yaptı.


- Aytemiz Alanyaspor cephesi


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic ise oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ettiklerini belirterek, "Çok haklı bir galibiyet elde ettik. Çok fazla pozisyona girdik, dolayısıyla daha fazla gol atabilirdik. Üç puanı aldık. Gaziantepspor'a gelecek maçlar için başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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