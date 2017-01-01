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Halk oylamasına doğru

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:30

DÜZCE (AA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Teknik bir konudur, bir sistem meselesidir. Önemli olan bu sistemin kim tarafından nasıl, hangi hedefe ulaşmak için kullanılacağıdır." dedi.

Erbakan Vakfı Düzce İl Temsilciliği İl Divan toplantısına katılan Erbakan, bir gazetecinin referanduma ilişkin nasıl bir yol haritasını izlediklerinin sorması üzerine Erbakan, herhangi bir strateji uygulamadıklarını söyledi.

Önemli olanın milletin, İslam aleminin sorunlarının çözülmesi olduğunu dile getiren Erbakan, "Bu sorunları çözme yolunda adım atılacaksa, nasıl bir araç kullanılarak atılacağı çok önemli değil. Millet ve İslam alemi için hayırlı bir menzile ulaşacaksak, buraya A markasındaki araçla mı yoksa B markasındaki araçla gittik, bu önemli değil." dedi.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Teknik bir konudur, bir sistem meselesidir. Önemli olan bu sistemin kim tarafından nasıl, hangi hedefe ulaşmak için kullanılacağıdır. Bu yüzden Erbakan Vakfı olarak açık net bir taraf olmadık bu konuda ve kendi mensuplarımız için de bağlayıcı bir karar almadık. İnşallah milletimiz kendi vicdanında konuyu en güzel şekilde değerlendirecektir ve hayırlı bir sonuç çıkacaktır. Milletimizin verdiği karara saygı duyacağız. Referandumda 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa, temenni ediyoruz ki önümüzdeki dönemde 40-50 sene aldanmayan ve aldatmayan Erbakan Hocamızın fikirleri, davası, zihniyeti, çözüm önerileri projeleri doğrultusunda adım atılır."

Erbakan, açıklamanın ardından vakıf yöneticileriyle divan toplantısını gerçekleştirdi.

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