Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Yönetim Kurulu Üyesi Sefer Akkaya, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu vereceklerini bildirdi.

Birlik tarafından Karabük Öğretmenevi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Akkaya, 18 maddelik anayasa değişikliğinin "ülkenin şanlı tarihinde bir dönüm noktası" olacağını söyledi.

Akkaya, "Camia olarak, 16 Nisan referandumunda hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu ifade ederiz." dedi.

Ülkenin istiklali, devletin istikrarı ve milletin istikbalinin garanti altına alınmasının, vesayet sistemi ile değil, halkın iradesi ile seçilen cumhurbaşkanının yürütmenin başına geçerek hükümeti yönetmesi, TBMM'nin yasama ve denetleme faaliyetlerine odaklanması, yargının da bağımsız ve tarafsız olmasıyla sağlanabileceğini anlatan Akkaya, şöyle devam etti:

"Yeni hükümet sisteminin, koalisyon kaosundan ilelebet kurtulacak ülkemizde siyasi istikrar sağlayacağına, ülkemizin sağlam temelli ve güçlü bir ekonomik bir yapıya kavuşacağına, milletimiz için tehdit oluşturacak her türlü ekonomik yapıya ve sosyolojik müdahalelere karşı ülkemizi daha dirençli ve daha güçlü hale getireceğine inanıyor, söz konusu yeni hükümet sistemini tam anlamıyla destekliyoruz. İçeriden çeşitli terörist gruplarca yaratılmak istenen kaos ve korku, dışarıdan da manipülasyonlarla ülkemiz üzerine yapılan hesapların farkında olan aziz milletimizle güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Millet olarak birlik ve beraberliğe, kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, anayasa değişikliği yapılarak yaratılacak güçlü hükümet sistemi fırsatını millet olarak değerlendireceğimize, yeni sistemin geleceğimiz için daha çok demokrasi getireceğine ve geleceğe daha güvenli bakacağımıza inancımız tamdır. Ayrıca Türk-İslam dünyası için de bir fırsat niteliğinde olan 16 Nisan referandumunun hem ülkemiz açısından hem de dost ülkeler ile kurduğumuz birlik ve ittifaklar açısından güç ve itibar getireceğini de vurgulamak isteriz."

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar ve TDMMB yönetim kurulu üyeleri katıldı.