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Kocaeli 10. Lale Festivali

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:52
Kocaeli 10. Lale Festivali

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Lale Festivali sona erdi.

Kent genelinde 2 milyon lale tohumunun dikildiği festivalde, Sekapark alanında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü figürü yapıldı.

247 yarışmacının katıldığı "En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin'' yarışmasının sonunda Sekapark'ta düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli'nin zenginliklerini çoğaltmanın sorumluluğuyla çalıştıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Güzeloğlu, kentin alt ve üst yapısını en güzele taşımak için çalıştığını kaydetti.

Güzeloğlu, bir büyük medeniyetin temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Geleceğe iddialı yürüyen bir milletin onurlu fertleriyiz. Her şeyin en güzeline ve ötesine layık olduğumuz sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Lale ana vatanı bu topraklar olan ve bu topraklardan dünyaya yayılan bir güzellik. Uzun yıllar ihmal ettiğimiz diğer değerlerimiz gibi şimdi de laleden başlayarak bütün değerlerimizi yeniden ihya etmenin gayreti içindeyiz. Türkiye, her alanda gelişiyor. Her alanda büyük bir geleceğe doğru iddialı bir şekilde yol alıyor. Daha iyi ve güzele doğru bu yolculuğumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'nin 2004 yılından itibaren hizmet kaderinin değiştiğini söyledi.

Kente daha güzel hizmetler yapacaklarını ifade eden Karaosmanoğlu, "Niye bizim Almanya'dan daha güzel köyümüz olmayacakmış? Köylerimiz, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den daha güzel olacak. Köylerimiz, kasabalarımız ve şehirlerimiz çok daha güzel hale gelecek. Bunu sistem kurarak yaptık. 16 Nisan'da anayasanın birkaç maddesini değiştirerek medeniyet yolunda daha hızlı hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yarışmada, Şayip Duru birinci, Habibe Mehmed Taşkın ikinci, Serkan Karabuga üçüncü, Ayhan Demir dördüncü, Paşa Dolu ise beşinci oldu. Birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin, dördüncüye 750 ve beşinciye 500 lira para ödülü verildi.

Dereceye girenlere ödülleri Vali Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu tarafından takdim edildi.

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