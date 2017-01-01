09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Judo: 2017 Antalya Grand Prix

08 Nisan 2017 Cumartesi, 20:52


ANTALYA (AA) - Judoda 2017 Antalya Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde, Türkiye tek madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde, Türkiye'den kadınlarda 63 ve 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda toplam 11 sporcu tatamiye çıktı.

Günün tek final maçını 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu yaptı. İlk turu bay geçen milli judocu, 2. turda Ukraynalı Artem Khomula, çeyrek finalde Azerbaycanlı Hidayat Haydarov ve yarı finalde de İsrailli Tohar Butbul'u 1-0 yenerek finalist oldu.

Final maçında Özbek Mirzokhid Farmonov ile karşılaşan Vanlıoğlu, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

İkinci gün müsabakaları sonucunda, Kazakistan 2 altın 1 gümüş, Rusya 2 altın 2 bronz, Kosova 2 altın, Özbekistan, Slovenya ve Avusturya birer altın, İsrail 3 gümüş 4 bronz ve Türkiye 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Antalya Grand Prix'sinin son gününde judocular yarın kadınlarda 78 ve +78, erkeklerde ise 90, 100 ve +100 kilolarda madalya mücadelesi yapacak.

Öte yandan, Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer, finaller öncesi düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, Grand Prix'nin önemini vurgulayarak, son yıllarda yapılan en iyi organizasyona tanık olduklarını belirtti.

Törende sahne alan Anadolu Ateşi dans grubu, yabancı sporcuların da beğenisini kazandı.

İLGİLİ HABERLER

&quot;15 Temmuz'dan 16 Nisan'a&quot; konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ'DAN 16 NİSAN'A" KONFERANSI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Akseki-Seydişehir karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Düğün yolunda traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

DÜĞÜN YOLUNDA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Tenis: Davis Kupası
YEREL

TENİS: DAVİS KUPASI
Başkan Türel: &quot;Diktatör arayan Suriye'ye baksın&quot;
YEREL

BAŞKAN TÜREL: "DİKTATÖR ARAYAN SURİYE'YE BAKSIN"
Akseki-Seydişehir Karayolu'nda ulaşıma kar engeli
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU'NDA ULAŞIMA KAR ENGELİ
&quot;Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok&quot;
YEREL

"RUS SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZELERİ KARŞILAYAMAZ DİYE BİR OLAY YOK"
Serik Belediyespor'da Süper Lig sevinci
YEREL

SERİK BELEDİYESPOR'DA SÜPER LİG SEVİNCİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
MHP'nin Antalya mitingi
YEREL

MHP'NİN ANTALYA MİTİNGİ
Başkan Türel: &quot;Halktan niye korkuyorsunuz&quot;
YEREL

BAŞKAN TÜREL: "HALKTAN NİYE KORKUYORSUNUZ"
Kemer'de dostluk turnuvası
YEREL

KEMER'DE DOSTLUK TURNUVASI
Manavgat'tan Cerablus'a yardım tırı
YEREL

MANAVGAT'TAN CERABLUS'A YARDIM TIRI
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:
YEREL

MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: (2)
ATSO 11. Antalya Türk Müziği Günleri başladı
YEREL

ATSO 11. ANTALYA TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ BAŞLADI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (1)
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "İNŞALLAH SURİYE'YE İSTİKRAR, BARIŞ GELİR VE İNŞALLAH SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR. BU SÜREÇTE GÜVENLİ BÖLGELERİN OLUŞMASI, GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ŞU ANDA TÜM DÜNYA NE DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAMAYA BAŞLADI."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALESİ) SADECE BİR HAVA ÜSSÜNE MÜDAHALE, EĞER DEVAMI GELMEZSE, YANİ BU REJİMİ SURİYE'NİN BAŞINDAN UZAKLAŞTIRMAZSAK KOZMETİK BİR MÜDAHALE OLARAK KALIR. 'ORAYA MÜDAHALE ETTİK, DURDUK' OLMAZ. EN İDEALİ SİYASİ ÇÖZÜMDÜR VE BİR AN ÖNCE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİ SURİYE'YE GETİRMEMİZ LAZIM."
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANTALYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Medikal sektöründe tahsilat sıkıntısı
YEREL

MEDİKAL SEKTÖRÜNDE TAHSİLAT SIKINTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!