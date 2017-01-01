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"Evet" için dilek feneri uçurdular

08 Nisan 2017 Cumartesi, 21:09
"Evet" için dilek feneri uçurdular

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Temsilciliği üyeleri "Evet" için 100 dilek feneri uçurdu.

TÜGVA Çankırı Temsilciliği üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına dikkat çekmek amacıyla Recep Tayip Erdoğan Parkı'nda bir araya geldi.

TÜGVA Çankırı Temsilcisi Özkan Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın 81 ilde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından farkındalık yaratmak ve referandum sürecine katkı sağlamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına çeşitli faaliyetlerle destek verdiklerini belirten Öcal, "Bugün burada referandum sürecine farklı açıdan dikkat çekmek için 100 dilek feneri uçurduk. Bu süreç içinde faaliyetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

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