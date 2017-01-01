Muş'ta terör operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 12 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde "terör örgütü propagandası ile terör örgütü adına tehdit ve terör maksatlı darp" yaptıkları tespit edilen 11 zanlı ile Bulanık ilçesine bağlı Adıvar köyünde "terör örgütü propagandası yaptığı" belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyünde "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 2 kişiyi de yakaladı. 2 zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.







