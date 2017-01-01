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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Nisan 2017 Cumartesi, 21:30

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 76 Aytaç Kara), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Bero), Castillo, Rodallega

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Talisca (Dk. 87 Mitrovic), Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 34 Aboubakar), Babel, Cenk Tosun (Dk. 76 Necip Uysal)

Goller: Dk. 4 Cenk Tosun, Dk. 55 Aboubakar, Dk. 74 Talisca, Dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 63 Castillo, Dk. 65 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cenk Tosun, Dk. 89 Tosic (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Yazıcı, (Maçtan sonra) Pereira ve Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi.

47. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Castillo'nun ceza alanında sert şutunda, kaleci Fabricio sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

55. dakikada Beşiktaş, tekrar öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Aboubakar'ın Durica'ya rağmen dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

57. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cenk Tosun'un şutunda top yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Trabzonspor, maçta beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında rakiplerinden topu kurtaran Castillo'nun ceza yayı çizgisi üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun sağından filelere gitti: 2-2

65. dakikada Trabzonspor, maçta ilk kez öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu altıpas içindeki vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, yakın mesafede Babel kötü bir vuruşla topu üsten auta attı.

74. dakikada bu kez Beşiktaş beraberliği yakaladı. Uğur Demirok, Talisca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Ali Palabıyık, serbest atış kararı verdi. Talisca, kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından üst köşeden filelere yolladı: 3-3

75. dakikada Rodallega, santrada topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Fabricio'nun müdahale edemediği top üst direkten döndü.

90+1. dakikada Beşiktaş, tekrar üstünlüğü sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hutchinson, topu kafayla filelere gönderdi: 3-4

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

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