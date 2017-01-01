TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

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ISPARTA (AA) - Isparta'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) "Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlendi.

Isparta AK Parti İl Başkanlığı ve Memur-Sen'in de aralarında olduğu 9 sivil toplum kuruluşu tarafından destek verilen etkinlik kapsamında Kaymakkapı Meydanı'ndaki Belediye İş Hanı önünde toplanan vatandaşlara, Isparta Erenler Mehteran Takımınca konser verildi. Çeşitli marşların söylendiği etkinlikte vatandaşlar, Türk bayrağı ile üzerinde "evet" yazılı bayraklar taşıdı.

Konserin ardından yürüyüşe geçen kalabalık, Hükümet, 6 Mart ve Mimar Sinan caddelerinden "Türkiye için evet" ve "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan atarak yeniden Belediye İş Hanı önüne geldi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, yaptığı konuşmada, gençlerin siyaset ve yönetimde daha aktif olmasına önem verdiklerini söyledi.

Anayasa değişikliğinin gençlere bu fırsatı sunacağını ifade eden Ünlü, halk oylamasında bu nedenle "evet" oyunu kullanacaklarını belirtti.

TÜGVA Isparta Temsilcisi Ahmet Büyükküpçü de Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği açısından milat olacağını dile getirdi.

Anayasa değişikliğinin gençlerin ülke siyasetine daha etkin şekilde katılmasına olanak sağlayacağını anlatan Büyükküpçü, "Biz gençler 'evet' diyoruz, ülkemizin kavuşacağı güzel günler için 'evet' diyoruz." dedi.