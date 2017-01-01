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İZMİR (AA) - İzmir'de, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" kapsamında konser düzenlendi.

Kültürpark Fuar Alanı'nda bulunan açık hava tiyatrosunda düzenlenen etkinliğe yüzlerce Roman vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü"nün tüm dünyadaki romanlar tarafından kutlandığını belirtti.

İzmir'de 2005 yılından bu yana Romanlar gününün kutlandığını anımsatan Purçu, "Romanlar fakirliklerine rağmen, yoksulluklarına rağmen, bütün sıkınlılarına rağmen, dünyanın gülen yüzü, dünyanın en neşeli insanlarıdır." dedi.

Romanların bir bahar, çiçek ve güneş olarak nitelendiren Purçu, "Dünya üzerinde savaşa katılmayan tek toplum romanlardır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Purçu, Roman hemşerileriyle sahnede oynadı.

Gece, Roman sanatçıların söylediği şarkılarla devam etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ise Roman Aşiretleri Derneği tarafından "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" kutlama programı düzenlendi.

Kent Meydanı’nda düzenlenen şenliğe çok sayıda Roman katıldı.

Programda konuşma yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Roman vatandaşların Salihli’nin en önemli parçalarından biri olduğunu bildirdi.

Roman sanatçıların sahne aldığı programda, Roman vatandaşlar sahneye çıkarak oynadı.

