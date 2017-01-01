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Maçın ardından

08 Nisan 2017 Cumartesi, 22:44


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Kaybederken kazandığımız çok şey var. Trabzonspor, doğru bir yolda." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Taraflı, tarafsız seyredenlerin alkışladığı bir gece oldu. Bu ortamı oluşturan taraftarımıza, camiamıza, stadı dolduran tüm futbolseverlere teşekkür etmek lazım. Bu oyunu oynayan ve herkese sevdiren oyuncularıma da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Yanal'ın maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Kaybederken kazandığımız çok şey var. Trabzonspor, doğru bir yolda. Kazandığımız oyunun, sonucunu kaybettik. Ben oyuncularımızın saha içindeki tutumundan ve istedikleri oyunu oynama arzusundan memnunum. Gelişen bir takımız. Geliştikçe büyüyen bir takımız. Beşiktaş, vefa yılının ardından 2 yıl zirvenin takımı olmak için çaba sarf etti. Yeri geldi düştüler, statlarından uzak kaldılar, şampiyonluğun en büyük adayı oldular. 7 bin 800 ortalama ile oynadığımız eski stadımız Avni Aker'den 30 binli rakamlara ulaştık. Taraftarımızın, camiamızın güvenebileceği yolda olduğumuzu düşünüyorum."

Daha iyi mücadele ortaya koymak için gelişime ve sürekliliğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yanal, "Bugün en az rakibimiz kadar kazanabilirdik. Türkiye'nin iyi takımıyla oynadık. Cesaretliydik, bu cesareti kaybetmemeliyiz. Şampiyonluğun, başarının, zirvenin ruhunda cesaret olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaleci Onur Recep Kıvrak'ın maç sonundaki davranışı ve ardından sarı kart görerek cezalı durumuna düşmesine ilişkin Yanal, şunları söyledi:

"Biz gerçekten zor bir yerden geliyoruz. İlk yarıya baktığımızda 16 maçta 18 puan topladık. Farklı travmalar yaşayan bir takım. Bugün maça çıkarken namağluptuk. Burada gol yememiş, mağlup olmamıştık. 10 maçta 3 gol yemiştik. Oynayarak hakkımızla kazanmaya yönelik bir tutum içindeydik. Bundan asla vazgeçmedik. Maç içinde bu tip tepkiler doğal oluyor. Maçın atmosferine bağlamak lazım. 'Fauldü, değildi' tartışmaları oluyor, sonra içeride bakıyorsunuz çok komik oluyor. Onur, ilk yarı yediği goller sonrası kötü travma geçirmişti. 3 golde tutuyorduk, böyle olunca tepki normal. Ben bunu çok masum olarak görüyorum. Kötü niyetle yapmayacağını düşünüyorum. Kural işler, herkes cezasını görür. Daha çok sıcak. Kendisiyle görüşmedim. Konuşuruz, kendi içimizde çözeriz."

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