Maçın ardından

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar." dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybetmesine rağmen Trabzonspor'un da çok şey kazanacağını düşündüğünü belirtti.

"Bazen kaybederek geleceğini kurarsın." diyen Güneş, şöyle devam etti:

"İlk 25 dakika çok iyi oynadık ancak ilk atakta golü yedik. Sonrasında oyundan kopmadık. İlginç maç oldu, yorum yapacak çok şey var. Trabzonspor iyi geliyor, biz de iyi oynuyoruz. İyi oyuncuların, iyi zeminin, iyi atmosferin olduğu maç da iyi olmalıydı. Öyle de oldu. Bu tesisi sağlayanlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buranın, şehrin geleceğini kurtaracağını düşünüyorum. Burayı sadece spor tesisi olarak görmemek gerekiyor. Trabzonspor yönetimi zaten iyi işler yapıyor. Umarım bu tesis akılcı kullanılır."





- "Sonuca göre konuşmayı doğru bulmuyorum"

Duygusal bir maç olduğunu vurgulayan Güneş, "Maçta kırılmalar olacaktı. Bunu zaman zaman ben de yaşadım. Sonuca göre konuşmayı doğru bulmuyorum. Yenilebilirdik de ancak Trabzonspor'un da bundan sonraki maçlarını kazanacak gücü olduğunu düşünüyorum. Tüm futbolseverlerin bu maçtan zevk aldığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu maçta sonuca takılmamak gerektiğini anlatan Güneş, "Lig yarışı devam ediyor. Trabzonspor'un da şansı devam ediyor. Oyun olarak ligin dinamosu olduğumuzu düşünüyorum ve bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Trabzonspor’un olağanüstü başarılı olduğunu düşünüyorum. Ortalama 2,6 puanla gitmek şampiyon yapar ama bunun sürekli devam etmesi mümkün değil. Umarım Trabzonspor gelecek yıl bunu başarır." diye konuştu.

Kendisi hakkında yorumlar yapıldığını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Sevdiğini düşünen hep yanar, sevdiğini düşünmeyen neye yanar. Trabzon'u, insanlarını seviyorum. Onlar da beni seviyor. Bu şehirde futbol eksikliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bazen hakkımda çok şeyler yazılıyor ancak konuşmak istemiyorum. Kimseye saygısızlık yapmayı doğru bulmam. Alacağımız sonuçlar bizi en iyi yerlere getirse bile ben Trabzon'da doğan, burada yetişen ve İstanbul'da çalışan Şenol Güneş'im. Başka bir unvanım yok."





- "Kulüp olarak önemli mesafe aldık"

Güneş, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maç 3-3 bitseydi üzgün olurdum ama sevinirdim de, çünkü Trabzonspor 3-2 de kazanabilirdi. Oyundan koptuğumuz dönem oldu. 4-3 olunca tabii ki kulüp olarak önemli mesafe aldık. Şimdi Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray moral anlamında sıkıntı yaşayabilir. Trabzonspor bunu iyi kullanırsa onları yakalayabilir. Onların beklentileri yukarıyı yakalamak. Biz ise mesafeyi ve yerimizi korumaya çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar."

Futbolcusu Cenk Tosun'un performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, "Gol kralı olmasını isterim. Zaten bir maç dışında ligde tüm maçlarda oynattım. Çalıştığı, koştuğu zaman ne kadar başarılı olduğu ortada. Bazen yakınlarımızın cenazesine gidemiyoruz. O da öyle düşündü, bugün geldi ve iyi de oynadı. İlk 45'te oyundan almayı düşünüyordum. Lyon maçında da oynaması gerekiyordu. Biraz geç dışarı almak durumunda kaldım. Buna rağmen o da çıkmak istemedi. Cenk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Adanaspor maçında oynamayacak. Cenk'ten genel anlamda memnunum." şeklinde konuştu.