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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Maçın ardından

08 Nisan 2017 Cumartesi, 23:47


TRABZON (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor karşısında anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çebi, bordo-mavili ekibi 4-3 yendikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, istedikleri sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirterek, "Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldık ancak bu iş matematiksel olarak bitmiş değil. Rakiplerinizle top oynuyorsunuz. Başarısız olduğunuz takdirde her şeyi kaybedebilirsiniz. Hala daha riskimiz var." ifadelerini kullandı.

Bütün futbolseverlerin müthiş bir maç seyrettiğini belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Trabzonspor kardeş takımımız. İlk devreye göre son derece başarılı bir Trabzonspor izliyoruz. Söyleyebileceğim tek bir şey var, Trabzonspor'u tebrik ediyorum, büyük aşama kaydetmişler. Oğlumuz, çocuğumuz Olcay burada. Onu başarılı görüyoruz, o da bizi çok keyiflendiriyor. Trabzonspor'un, Avrupa kupalarına da katılabilmesini gerçekten çok isterim."

Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmediğini vurgulayan Çebi, "Hakem bana göre ortalamanın üzerinde bir maç yönetti. Ufak tefek hatalar olmuş olabilir. Çok büyütülecek şeyler değil. Tartışılacak çok büyük bir pozisyon hatası olduğunu düşünmüyorum. Başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Teknik direktör Şenol Güneş'in ismini taşıyan bir statta galip gelmeniz sizin açınızdan ne anlam taşıyor?" şeklindeki soruya Çebi, "Ben bir Beşiktaş yöneticisi olarak tabii ki galibiyetten mutluyum. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Burada kazanılan bu maç Beşiktaş camiası ve benim için çok anlamlı." cevabını verdi.

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