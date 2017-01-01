09 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

09 Nisan 2017 Pazar, 00:00

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Yusuflar Mahallesi'nde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen H.A (42) ile Harun Yaman (29) ve Emre Yaman (30) karşılaştı. Bu kişiler arasında sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, silahla kuzen olan Harun ve Emre Yaman'a ateş etti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kuzenler, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Harun Yaman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emre Yaman'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, ekipleri olayın ardından kaçan H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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