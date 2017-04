Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Halk oylaması iki taraf arasında. Bir taraf var ki, Türkiye için hayalleri hedefleri var. 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir diğer taraf var ki hiç çalışmayan tembel, fikir üretmeyen, yeni fikirler söylemeyen Türkiye için hayalleri olmayan bir grup." dedi.

Özlü, Bolu'daki temaslarının ardından Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar'ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi ardı.

Daha sonra partisinin Kaynaşlı İlçe Teşkilatınca, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasına çok az bir sürenin kaldığını söyledi.

Halk oylamasının iki taraf arasında gerçekleşeceğini vurgulayan Özlü, "Bir taraf var ki, Türkiye için hayalleri hedefleri var. 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir diğer taraf var ki hiç çalışmayan tembel, fikir üretmeyen, yeni fikirler söylemeyen Türkiye için hayalleri olmayan bir grup. Onlar, 'Hayır, yetkiyi ne yapacaksınız. Oturun dinlenin, bizim gibi olun' diyorlar. Biz çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok çalışmaya devam diyeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Kendi çöplüklerine gitsinler"

Yığılca ilçesine bağlı Hecinler köyünde bulunan ve uzun süre tartışmalara neden olan çöp depolama alanı ile ilgi sorunların çözüme kavuşturulduğunu anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Biz sorunları çözen bir partiyiz. Sorunları torunlara bırakmayız. Onlar, herkesi kendi gibi sanıyorlar. Her şeye 'hayır' diyorlar. Çözüm yok, teklif yok, öneri yok ama her şeye 'hayır'. Biz hayırcı zihniyete karşıyız. İş yapma noktasında muhalefetin temsilcilerinin AK Parti'ye, bizlere tek bir söz söyleme hakları yoktur. Biz çünkü çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Hariçten gazel okumanın bir anlamı yok, neler yaptığımızın da farkında değiller. Çöp sorunu çözüldü ya şimdi başka konuları gündeme taşımaya çalışıyorlar. Bunu söyleyenler kendi çöplüklerine gitsinler. CHP'li belediyelerin vahşi depolama yaptığı merkezlere gitsinler, oralara baksınlar. Düzce'ye gelmesinler, Düzce'nin çalışanları var."

Halk oylamasında kullanılacak her oyun önemli olduğunu vurgulayan Özlü, "Vereceğimiz her bir 'evet' oyu modern ve büyük Türkiye'nin inşasına koyacağınız bir tuğladır. Verilecek olan her bir 'hayır' oyu, Düzce'nin hayrına değildir, Türkiye'nin hayrına değildir. Dolayısıyla etrafımızdaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza evetin ne anlama geldiğini, hayırın ne anlama geldiğini anlatalım." ifadelerini kullandı.

- 167 bin 338 KOBİ'ye 4,2 milyar lira kredi

KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı kredi konusunda son rakamları paylaşan Özlü, sözlerini, "Bugün itibariyle 167 bin 338 KOBİ'ye kredi verdik ve verdiğimiz bu kredinin bedeli yaklaşık 4 milyar 200 milyon liradır. Halen bankalarda 69 bin 221 KOBİ'nin işlemi tamamlandı, parası hazır. 20 bin 711 KOBİ'nin işlemleri devam ediyor. 460 bin 167 KOBİ'yi 11 milyar liralık kredi paketiyle buluşturacağız." diye tamamladı.