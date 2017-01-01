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Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

09 Nisan 2017 Pazar, 00:31

ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılan eski CHP il başkan yardımcıları Mehmet Özçelik ve Sinan Atmak'a parti rozetini taktı.

Bakan Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra merkez Haliliye ilçesindeki bir düğün salonunda Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar'ın organize ettiği programa katılan Çelik, ilçedeki kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, kentin, bölgenin ve ülkenin daha çok gelişmesi için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemini anlattı.

Vatandaşlardan halk oylaması konusunda destek isteyen Çelik, bugüne kadar Şanlıurfa'da önemli hizmetlere imza attıklarını, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- AK Parti'ye katılımlar

Çelik, konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan eski CHP il başkan yardımcıları Mehmet Özçelik ve Sinan Atmak'a parti rozetini taktı. Özçelik ve Atmak'ı tebrik eden Çelik, yeni üyelere başarı diledi.

Programdan sonra Sırrın Mahallesi'ndeki Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanlığını ziyaret eden Çelik, Başkan Reşit Burhan ve Alevi vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Çelik, geçmiş dönemlerde Alevi vatandaşların bir takım sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telkin ve iradeleri doğrultusunda 2009'da Alevi açılımı başlattıklarını ve kendisinin de bu konuda uzun bir mesai harcadığını belirtti.

AK Parti olarak Türkiye'de hiç kimse arasında ayrım yapmadıklarına dikkati çeken Çelik, birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınması için çalışmaya gayret edeceklerini bildirdi.

Çelik, burada katılımcıların sorunlarını dinleyip, vatandaşların talebi üzerine bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şube Başkanı Burhan da Bakan Çelik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Bakan Çelik'e Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da eşlik etti.





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