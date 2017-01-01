Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de

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DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de her pazar sabah namazında düzenlenen "Cami Buluşması" programına katılarak, sıcak süt içti ve poğaça yedi.

Açılış ve incelemelerde bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Özlü, Merkez Büyük Camisi'nde sabah namazı kıldı.

Namazın ardından her pazar sabahı düzenlenen "Cami Buluşması" programına katılan Özlü, burada cami cemaati ile birlikte dağıtılan sıcak sütten içti ve poğaça yedi.

Özlü daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, onların sorunlarını dinledi.

Programda Özlü'ye AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Müftüsü Selami Emen de eşlik etti.