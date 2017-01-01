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Polislerin şehit düştüğü kazada otobüs şoförünün cezasına onama

09 Nisan 2017 Pazar, 09:31

SİVAS (AA) - Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sivas'ın İmranlı ilçesinde 3 polis memurunun şehit olduğu, 40'ı polis 41 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapse çarptırılan otobüs şoförünün cezasını onadı.

Daire, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin, sanık otobüs şoförü Mehmet Uruk hakkında verdiği 10 yıl hapis cezasını onayan Daire, kazada şehit düşen polis memurlarından Emrah Horoz'un babası Hakan Horoz'un "cezanın az olduğu"na ilişkin itirazını ise reddetti.

Daire, Hakan Horoz'un temyiz itirazına ilişkin kararın, yapılan yargılamaya, delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre değerlendirilerek verildiğini bildirdi.

- Olay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane'deki programında görev aldıktan sonra Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan polisleri taşıyan otobüs, 13 Ekim 2014'te Sivas'ın İmranlı ilçesinde devrilmişti. Polisler Fatih Çevik (31), Emrah Horoz (31) ve Beşir Kurt'un (40) şehit olduğu kazada, 40'ı polis 41 kişi yaralanmıştı.

Otobüs şoförü Mehmet Uruk, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

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