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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Meteorolojiden zirai don uyarısı

09 Nisan 2017 Pazar, 09:32

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yarın sabah saatlerine kadar havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da çok bulutlu, yer yer etkili aralıklı sağanak yağışlı, Bingöl ve Tunceli'de çok bulutlu, yer yer etkili gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş beklenen bölgede, rüzgarların batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik ve Tut ilçeleri için hafif yer yer orta şiddette zirai don riski bulunan bölgede sabah saatlerinde sis ve pus da bekleniyor.

Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerin zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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