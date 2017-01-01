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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da sahte içki operasyonu

09 Nisan 2017 Pazar, 09:52

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonda sahte içki imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden, kötü şartlarda içki imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından iki eve düzenlenen operasyonda sahte içki imalinde kullanılan 2 kaynatma makinesi, 365 litre etil alkol, 67 litre sahte rakı, bir litre anason yağı, 250 gram üzüm aroması, 17 litre gliserin ve 12 boş şişe ele geçirildi.

Sahte içki, etil alkol ve üretim makinelerine el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "İNŞALLAH SURİYE'YE İSTİKRAR, BARIŞ GELİR VE İNŞALLAH SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR. BU SÜREÇTE GÜVENLİ BÖLGELERİN OLUŞMASI, GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ŞU ANDA TÜM DÜNYA NE DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAMAYA BAŞLADI."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALESİ) SADECE BİR HAVA ÜSSÜNE MÜDAHALE, EĞER DEVAMI GELMEZSE, YANİ BU REJİMİ SURİYE'NİN BAŞINDAN UZAKLAŞTIRMAZSAK KOZMETİK BİR MÜDAHALE OLARAK KALIR. 'ORAYA MÜDAHALE ETTİK, DURDUK' OLMAZ. EN İDEALİ SİYASİ ÇÖZÜMDÜR VE BİR AN ÖNCE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİ SURİYE'YE GETİRMEMİZ LAZIM."
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