Siirt'te kadınlardan "evet" için nöbet

SİİRT (AA) - Siirt'te "Birlik için Evet Platformu" çatısı altında bir araya gelen 61 sivil toplum kuruluşu arasında bulunan kadın derneklerinin üyeleri, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kurulan merkezde nöbet tuttu.

Güres Caddesi'nde oluşturulan merkezde bir araya gelen platform üyeleri, merkezi ziyaret edenlere halk oylamasına ilişkin bilgi verdi, tef çalarak "evet" sloganı attı.

Siirt Sosyal Girişimci Kadın Derneği Başkanı Nurten Temiz, platform üyesi olarak erkekler gibi kadınların da gururla nöbet tuttuğunu söyledi.

Kadınlarla tef çalarak nöbetlerini tamamlamayı beklediklerini ifade eden Temiz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da eşi ve çocuğuyla sokaklara dökülen kadınlar bugün de ülkemizin geleceği için, 'hayır' diyen dış ülkelere karşı 'evet' demek için toplanmış bulunuyor. Tıpkı Nene Hatunlar ve Siti Hatunlar gibi platformu oluşturan kadınlarımızla 15 Temmuz'u unutturmamak ve geleceğimize sahip çıkıp sancağı daha da yukarılara taşımak için buradayız."

Beyazay Derneği Başkan Yardımcısı Reyhan Şendur ise kadınların da davası olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin geleceği için kadınların da "evet" nöbeti tuttuğunu belirtti.

6 çocuğu ve 15 torunu olan Ferice Elçiboğa da çocukları ve torunlarının geleceği için nöbet tutmaya geldiğini aktardı.

"Her zaman ve her yerde dik durduğu sürece biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'layız. İnşallah muvaffak olacak. Türkiye'miz için, çocuklarımız için, vatanımız için, bayrağımız için ve çocuklarımızın geleceği için Rabbim onu başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullanan Elçiboğa, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya lider olarak gördükleri Erdoğan için her zaman duacı olduklarını vurguladı.

Çocuğuyla nöbet tutan Azize Denizhan ise "Çocuğumla nöbet için buraya geldik ve 'evet' nöbetini tutuyoruz. Vatanımız ve bayrağımız için 'evet' diyoruz." dedi.

- "Gerekirse gözümüzü kırpmadan çalışacağız"

Ev kadını Ayşe Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti'nin kuruluşundan beri çalıştığını ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Halk oylamasında vatandaşın "evet" oyu kullanması için kadınlarla nöbet tuttuğunu ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı çok seviyoruz. Şu ana kadar onlar için ne yaptıysak pişman değiliz. Halk oylamasında 'evet' çıkması için sabaha kadar nöbet tutacağız. Ev ev, köy köy geziyoruz. Gerekirse gözümüzü kırpmadan çalışacağız." diye konuştu.

Elif Tatar da mazlum ve mağdurların umudu olan Türkiye'nin geleceği için "evet" nöbeti tuttuğunu kaydetti.