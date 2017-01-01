Adana'daki trafik kazası

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ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış törenine gelirken midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Demirtaş, yaralıları, tedavilerinin sürdüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezinde ziyaret ederek, doktorlardan bilgi aldı.

Demirtaş, tek tek ilgilendiği yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Kozan ilçesine geçen Vali Demirtaş, Kozan Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralıları da ziyaret etti.

Demirtaş, yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyerek, "Vatandaşlarımızın tedavilerin tamamlanması konusunda gereken tüm tedbirler alınarak, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için ne gerekiyorsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine gelen vatandaşları taşıyan midibüs devrilmiş, 3 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

- Kimyasal silah saldırısından etkilenen Suriyeliye ziyaret

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısından etkilenen Ahmet Osman'ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Demirtaş, Suriyelinin durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavisi süren Osman'ın iyileşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.