Anadolu Ajansı 97 yaşında

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IĞDIR (AA) - Bir grup dağcı, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla Türkiye'nin tırmanışa açık en yüksek dağı olan Süphan Dağı'na tırmandı.

Yurdun farklı yerlerinden 23 dağcı, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir araya geldi.

Dağcılar, Bitlis ile Ağrı il sınırlarındaki 4 bin 58 rakımlı Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'na tırmanmak amacıyla dağın eteklerinde kamp kurdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgedeki kampta bir süre dinlenen dağcılar, gece saatlerinde dağa tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılar, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Süphan Dağı'ndaki tırmanış sonrası, dağda "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." yazılı pankart açtı.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü dağcılarından Muhammed Akkuş, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ve ikinci dağı olan Cilo Dağı'na tırmanış izni verilmediği için üçüncü en yüksek dağ olan Süphan Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Anadolu Ajansının uluslararası haber kuruluşları arasında yer aldığına işaret eden Akkuş, şunları anlattı:

"Türkiye'nin gururu Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir tırmanış gerçekleştirdik. Türkiye'de tırmanışına izin verilen en yüksek dağ olan Süphan Dağı'na tırmandık, Anadolu Ajansının pankartını açtık, gururla başarılarının devamını diledik. Anadolu Ajansını Türkiye'nin, mazlumların, ötekileştirilmişlerin sesi olarak tanıyoruz. Dolayısıyla biz de böyle bir kuruluşa bu faaliyetle teşekkür etme gereği duyduk."

Dağcılardan Serpil Önal da "Süphan Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlemeyi planladık. Ekibin bir araya gelmesiyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesine geldik. Buradan gittiğimiz Süphan Dağı'nın eteğinde bulunan kamp alanında çadırlarımızı kurduk. Gece yarısı tırmanışa başladık ve Anadolu Ajansı pankartını açarak gururumuz olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladık." dedi.

Yoğun fırtına ve tipiyle mücadele edilerek sürdürülen yürüyüş yaklaşık 10 saat sürdü.